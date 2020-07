Covid-19: Joe Biden diz que a pandemia é tão má que até Trump já usa máscara

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, candidato democrata às eleições de novembro, afirmou na terça-feira que a crise da pandemia de covid-19 é "tão má" que até o Presidente Donald Trump decidiu usar máscara em público.

Biden pediu a Trump que, "por favor", ouça os especialistas médicos.

"A situação é tão má que, inclusive, Donald Trump finalmente decidiu usar máscara em público. Alegro-me que tenha mudado. Mas, senhor Presidente, não é suficiente", disse Biden num ato eleitoral no estado de Delaware, onde delineou as suas prioridades em matéria de energias limpas, entre as quais o compromisso para 2035 de uma produção de energia 100% livre de carbono.