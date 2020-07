Mais 8 mortes e 375 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.676 mortes e 47.426 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.668 para 1.676, mais 8 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 47.051 para 47.426, mais 375.

Há 478 pessoas internadas, 68 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 31.550 para 32.110, mais 560.

Número de infetados em Setúbal duplicou no último mês

O número de infetados com o novo coronavírus em Setúbal duplicou no último mês. Este aumento pode ser explicado pelos convívios sem distanciamento social e sem máscaras de jovens entre os 15 e os 30 anos. Os avisos chegam sobretudo de moradores e de proprietários de bares e de restaurantes.

Sem casos em lares e bairros sociais, a autarquia apela aos jovens que aguentem "mais um pouco".

"Por outro lado, pensem nos pais e nos avós que têm em casa e no perigo de os contaminarem", disse a presidente da Câmara, Maria das Dores Meira.

Setúbal está em situação de contingência porque faz parte da Área Metropolitana de Lisboa.

Viagens de finalistas. Provedor diz que resolução só no final do ano

O Provedor do Cliente das Agências de Viagem e Turismo informou que tem recebido milhares de queixas relativas a viagens de finalistas, mas Vera Jardim garante que os clientes terão que esperar até ao final do ano para resolver as situações.

Nessa altura, poderão escolher entre realizar uma nova viagem com o seu voucher ou o reembolso do dinheiro.

Governo define regras sobre tráfego aéreo e estabelece regime sancionatório

O Governo clarificou na terça-feira as regras sobre tráfego aéreo e gestão de aeroportos no quadro da pandemia de Covid-19, e estabeleceu o regime sancionatório do incumprimento dessas regras.

Obrigatoriedade de os passageiros de voos com origem em países considerados de risco epidemiológico apresentarem, no momento da partida, um comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo , realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque

para despiste da infeção por SARS-CoV-2 , realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque ANA - Aeroportos de Portugal obrigada a efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o "rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território nacional

Rafael Marchante

"Estas regras não são aplicáveis aos aeroportos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores", adianta.

Incumprimento pelas companhias aéreas ou pela ANA das regras definidas implicará o pagamento de coimas entre 500 euros e 2.000 euros "por cada passageiro que embarque sem demonstrar teste laboratorial Covid-19 negativo, ou dispensa da sua necessidade", e de coimas entre 2.000 euros e 3.000 euros "por incumprimento da obrigação de rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território nacional".

LINKS ÚTEIS