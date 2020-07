"Não é a mesma coisa virar frangos e virar velhos"

A Associação Nacional de Gerontologia Social defende que os auxiliares dos lares devem ter uma nova categorização profissional, que lhes permita melhores condições salariais.

Esta quinta-feira, em declarações à SIC Notícias, Ricardo Pocinho referiu que ainda há lares sem meios suficientes para enfrentar uma nova vaga da pandemia.

Segurança Social fecha lar ilegal em Torres Vedras no âmbito da prevenção da Covid-19

Um lar ilegal com 23 utentes em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, foi encerrado pela Segurança Social no âmbito da prevenção da pandemia de Covid-19 e nenhum testou positivo, confirmou esta quinta-feira este instituto à agência Lusa.

Após uma visita ao local, no âmbito da prevenção da pandemia, as autoridades de saúde, a Segurança Social e a Proteção Civil concluíram que "não existiam condições mínimas de segurança e salubridade para a permanência dos 23 idosos" utentes da estrutura residencial, localizada em Casais Larana, freguesia do Ramalhal.

O lar foi encerrado na quarta-feira, depois de terem sido efetuados testes de diagnóstico à Covid-19 a todos os idosos e de os resultados terem dado negativo.