Mais 3 mortes e 312 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de três mortes e 48.077 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.679 para 1.682, mais 3 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 47.765 para 48.077, mais 312.

Há 447 pessoas internadas, 67 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 32.476 para 32.790, mais 314.

Governo admite acabar com restrições de lotação nos transportes

O ministro das Infraestruturas admite a possibilidade de acabar com as restrições de lotação nos transportes públicos. Justifica-se dizendo que “somos dos poucos da Europa” que o faz e que isso representa sérios problemas de mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa.

Em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, Pedro Nuno Santos afirma ainda que não está comprovado que os transportes públicos sejam um foco de infeção.

O ministro diz que o importante é garantir o uso de máscara e a higienização diária das carruagens e autocarros.

Governo não espera muitos emigrantes no verão

A secretária de Estado das Comunidades diz que não são esperados muitos emigrantes este verão.

Berta Nunes diz que a maioria não virá a Portugal porque perdeu rendimentos com a crise provocada pela Covid-19 ou porque os patrões ameaçaram com despedimentos caso tenham de cumprir quarentena no regresso.

A secretária de Estado diz, no entanto, que os que vierem não vão representar um risco para as aldeias.

