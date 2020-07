Regime de lay-off deverá ser prolongado para empresas com quebras graves de faturação

O regime de lay-off deverá voltar a ser prolongado para as empresas com quebras graves de faturação, por causa da pandemia.

A informação é avançada ao Expresso pelo ministro do Estado e da Economia.

De acordo com o jornal, haverá outros dois modelos, mas ainda estão por definir as percentagens de quebras para ter direito ao apoio.

Está previsto o lay-off simplificado para as empresas obrigadas a fechar, com os trabalhadores a receberem 66% do salário. E ainda uma medida de apoio à retoma para as empresas que tenham algum retorno.