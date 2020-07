Covid-19: EUA com 832 mortos e 60.207 novos casos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram, nas últimas 24 horas, 60.207 novas infeções e 832 mortes causadas pela covid-19, indicou a Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:30 de sexta-feira (01:30 de hoje em Lisboa), desde o início da epidemia no país foram contabilizados cerca de 3.698.209 milhões de casos da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) no país, enquanto o número de óbitos é de 139.960.

Há várias semanas que os novos contágios têm vindo a aumentar no sul e no oeste do país, de longe o mais afetado do mundo pela doença, em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos.

Portugal e EUA querem intensificar colaboração depois da pandemia

Portugal e Estados Unidos da América (EUA) querem intensificar a colaboração bilateral em matérias de comércio, saúde pública, defesa e segurança marítima "no mundo pós-covid", segundo uma nota divulgada este sábado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A declaração publicada este sábado diz respeito a uma reunião realizada de forma virtual pela Comissão Bilateral Permanente (CBP) na passada quarta-feira, onde se destacou a intenção de intensificar uma "colaboração próxima com os EUA que garanta um reforço dos fluxos comerciais e de investimento".

Segundo a declaração, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias apresentou "perspetivas portuguesas de recuperação socioeconómica no contexto da pandemia covid-19", em que se incluem medidas como "facilitação ao mercado, contenção das medidas de defesa comercial e promoção de parcerias em matéria de cadeias de valor".