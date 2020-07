Covid-19: Responsável do Ministério da Saúde espanhol de férias na Costa Vicentina

Numa altura em que o país vizinho se debate com dezenas de novos surtos de covid-19, o responsável pelo combate à pandemia em Espanha foi surfar para a Costa Vicentina.

Banhistas espanhóis partilharam fotografias nas redes sociais a denunciar a situação.

Espanha registou 685 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas e são 201 os surtos da doença ativos em todo o país, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol. A região da Catalunha, onde já foram reimpostas restrições, é a que preocupa mais as autoridades de saúde.

Surto em Matadouro na Alemanha

Num olhar sobre o coronavírus na Europa, há ainda a registar um novo surto num matadouro na região norte da Alemanha. Entre os 1.200 trabalhadores, já foram detetadas dezenas de casos positivos.