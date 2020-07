Covid-19: Risco de transmissão ao longo do tempo está a descer em todo o país

O índice de transmissão,o chamado RT, já está abaixo de 1, segundo os relatórios, de 12 a 16 de julho, do Instituto Ricardo Jorge.

Os últimos relatórios mostram ainda que o risco de transmissão ao longo do tempo está a descer em todo o país.

Portugal com duas mortes e 135 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.691 mortes e 48.771 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de domingo para segunda-feira, de 1.689 para 1.691, mais dois, enquanto o número de infetados aumentou de 48.636 para 48.771, mais 135, o que corresponde a um aumento de 0,3%.

Há 454 doentes internados, mais 15 em relação a domingo. 61 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número face a domingo.

O número de casos recuperados subiu de 33.369 para 33.547, mais 178.

Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado vários surtos, regista esta segunda-feira 24.369 casos, mais 108 mais do que no dia anterior.

