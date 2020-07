Covid-19: Espanha é dos países mais preocupantes com cerca de 200 surtos

Com cerca de 200 surtos ativos, Espanha é um dos países da Europa que regista o maior aumento do numero de casos do nov coronavírus.

A situação é sobretudo preocupante nas comunidades de Aragão, Catalunha e do País Basco.

Espanha prestou homenagem às vítimas do novo coronavírus

Espanha prestou homenagem aos mais de 28 mil espanhóis que morreram durante a pandemia de Covid-19.

A cerimónia realizou-se na quinta-feira e foi presidida pelo rei Felipe VI. Contou com a presença de familiares das vítimas e dezenas de profissionais de saúde.