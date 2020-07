Covid-19: Líder indígena do Rio de Janeiro morre infetado pelo novo coronavírus

O cacique Domingos Venite, de 68 anos, chefe da tribo Guaraní Sapukai, a maior do estado brasileiro do Rio de Janeiro, morreu esta terça-feira devido ao novo coronavírus.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, uma cidade localizada no litoral do Rio de Janeiro.

Venite estava internado no Centro de Referência para o tratamento de covid-19, em Angra dos Reis, desde 26 de junho, com problemas respiratórios.

A cidade decretou três dias de luto oficial em memória do líder indígena, que morava numa área montanhosa do município, onde vivem 350 famílias indígenas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis recomendou que o funeral não fosse realizado conforme os rituais tradicionais dos indígenas para evitar a propagação da doença, já que 88 membros da comunidade estão infetados com o novo coronavírus.

12.050 casos confirmados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena

Em 14 de maio, o cacique Messías Kokama, considerado o principal líder indígena da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, morreu vítima de covid-19.

O chefe de Yawalapiti Aritana, de 70 anos, que vive no Alto Xingú, na Amazónia, foi hospitalizado no domingo com uma condição respiratória grave no município de Canarana, localizado a 650 quilómetros de distância de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Os resultados dos testes clínicos para detetar a covid-19 no cacique Aritana ainda não foram divulgados.

Na segunda-feira, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde havia registado 12.050 casos confirmados do novo coronavírus em todas as aldeias do país e 231 mortes.