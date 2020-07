Bolsonaro volta a testar positivo à Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou a testar positivo à Covid-19, pela terceira vez. A notícia está a ser avançada pela Globo, que cita um comunicado do Palácio do Planalto.

O exame foi feito ontem. Numa nota à comunicação social, o Planato refere que o estado de saúde de Bolsonaro está a evoluir de forma favorável

O Presidente brasileiro foi infetado com o novo coronavírus há duas semanas.

Multidão no Palácio da Alvorada só para ver Bolsonaro

O último fim-de-semana ficou marcado por várias demonstrações de apoio a Jair Bolsonaro. Em frente ao Congresso, os apoiantes carregaram 27 cruzes, uma por cada estado brasileiro e mais o Distrito Federal, como símbolo da crítica aos governadores que se opõem ao Presidente.

Ao final da tarde de domingo, mais de 200 pessoas juntaram-se nos jardins do Palácio da Alvorada para ver de perto o presidente.

Jair Bolsonaro agradeceu e aproveitou para deixar um recado à oposição dizendo que os votos dos apoiantes "vão valer até 2022".

Previsões que não correspondem às expectativas dos que insistem no afastamento de Bolsonaro, sobretudo com base na forma como tem gerido a pandemia provocada pelo novo coronavírus.