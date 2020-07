Covid-19: "Pode haver aumento do risco de enfartes"

"Há infeções virais que causam manifestações neurológicas e já houve outros vírus em que isso aconteceu. Tem a ver com o processo inflamatório em si e não com a infeção do vírus".

"Em relação à Covid-19 há relatos que pode haver aumento do risco de enfartes", começou por salientar a neurocientista do Instituto de Medicina Molecular Luísa Lopes.

"É muito raro termos vírus que infetem diretamente o cérebro", mas este novo coronavírus está a infetar milhões de pessoas, o que significa que mesmo sendo raro, neste caso, vai contar "com muitos casos".

Esta quarta-feira assinala-se o Dia Mundial do Cérebro, no ano de 2020 marcado pela Covid-19 e ainda se sabe pouco sobre de que forma a doença afeta o cérebro.