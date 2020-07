Covid-19 no mundo: Estudo serológico revela que 1 em cada 5 pessoas em Nova Deli estiveram infetadas

Uma em cada cinco pessoas que vivem em Nova Deli, capital da Índia, está, ou esteve, infetada com o novo coronavírus.

É o resultado de um estudo, revelado esta quarta-feira, que mostra que, em vez dos pouco mais de 123 mil casos registados, só na área metropolitana da cidade, serão na verdade quase sete milhões.

A maioria terá tido sintomas ligeiros, ou não terá sequer tido qualquer sinal da doença. Os peritos dizem que estes números provam que é preciso alargar os testes a toda a população.

No México, onde os especialistas também já alertaram para a necessidade de aumentar a capacidade de testagem, já morreram mais de 40 mil pessoas. O país é o quarto com a taxa de mortalidade mais alta em todo o mundo.

Na Austrália, o surto no estado de Vitória, continua a crescer e em Israel, centenas de pessoas manifestaram-se em frente ao Parlamento, e à residência oficial do chefe do Governo, contra as medidas de restrição impostas pelo executivo, no combate à Covid-19. Israel tem cerca de 54 mil casos registados, desde que começou a pandemia.