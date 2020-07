EUA fecham contrato de 2 mil milhões para vacina contra a Covid-19 

Ao fim de três meses, o Presidente dos Estados Unidos regressou aos briefings diários sobre a Covid-19 e deixou um aviso.

"A pandemia vai, seguramente, infelizmente, piorar antes de melhorar. Não gosto muito de o dizer, mas é como é".

E, pela primeira vez, Donald Trump pediu aos norte-americanos para usarem máscara.

Do centro de poder do país mais atingido pela pandemia, saiu também o anúncio de um contrato exclusivo com um consórcio farmacêutico. A administração Trump vai gastar 2 mil milhões de dólares para assegurar que as primeiras 600 mil doses da vacina que deverá estar pronta no final do ano serão aplicadas nos Estados Unidos.