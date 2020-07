Covid-19 em Sintra: Autarca quer aumentar capacidade das urgências do Amadora-Sintra

Seis equipas compostas por enfermeiros, assistentes sociais e polícias acompanham os 1.271 casos ativos de covid-19 no concelho de Sintra.

O acompanhamento domiciliário começou a ser feito a 30 de junho, 59 dias depois do fim do estado do emergência, quando os números da covid-19 no concelho atingiram os 2.500 casos confirmados.

Diariamente, entram em Sintra 160 mil pessoas e outras 200 mil saem do concelho para trabalhar: um entra e sai que dificulta o combate ao vírus e que mantém altos os números de contágio.

A capidade do hospital Amadora-Sintra é uma das grandes preocupações do presidente da autarquia, Basílio Horta, que quer reformar as urgências antes da chegada do outono, da gripe e de uma provável vaga de covid-19.

Segundo o autarca, há falta de camas para o internamento e, caso o Governo não avance com o aumento das urgências, a Câmara irá instalar um hospital de campanha.

Mais 3 mortes e 229 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.705 mortes e 49.379 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.702 para 1.705, mais três em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 49.150 para 49.379, mais 229.

Há 431 doentes internados, menos oito em relação a ontem. 59 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número face a quarta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 33.999 para 34.369, mais 370.

75% dos novos casos em Lisboa e Vale do Tejo

Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, soma hoje 24.857 casos, mais 172 infetados do que na véspera e mais dois mortos.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,2% (passou de 1.702 para 1.705) e o de casos confirmados de 0,5% (de 49.150 para 49.379).

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 75% dos novos casos, com 172 dos 229 contabilizados. Na zona de Lisboa ocorreram dois dos três casos mortais registados nas últimas 24 horas. O outro óbito registou-se na região Norte.

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas diminuiu para as 431 (menos oito) e nos cuidados intensivos continuam 59 pessoas.