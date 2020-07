Covid-19: França quer limitar fluxo de pessoas com a Catalunha

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, aconselhou esta sexta-feira os cidadãos a "limitarem" deslocações à Catalunha e indicou que o Governo mantém contactos com as autoridades espanholas para evitar também fluxos no sentido contrário devido ao aumento de casos de covid-19.

"Recomendamos vivamente aos cidadãos franceses que evitem as deslocações à Catalunha até que a situação melhore. E estamos em discussão com as autoridades espanholas e catalãs para que no outro sentido seja um fluxo o mais limitado possível", disse Castex aos jornalistas numa deslocação ao aeroporto Charles de Gaulle, nos arredores de Paris.

Esta foi uma das advertências que saiu da reunião do Conselho de Defesa francês, que decorreu na manhã desta sexta-feira no Palácio do Eliseu, para avaliar a situação e medidas devido à pandemia de covid-19.

A Catalunha foi a única região mencionada pelo primeiro-ministro e não houve qualquer referência a um novo encerramento das fronteiras entre França e Espanha como chegou a ser especulado nos meios de comunicação franceses esta semana. A Catalunha faz fronteira direta com a França, sendo que a França também tem uma região denominada como "catalã".

Na semana passada, o Governo regional da Catalunha recomendou aos habitantes da área metropolitana de Barcelona para "ficarem em casa" e só saírem em caso de necessidade, uma medida para travar o aumento de casos de covid-19.