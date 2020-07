Teste positivo não trava Bolsonaro: Presidente fotografado a passear de mota em Brasília

Enquanto o novo coronavírus acelera no Brasil, do país chegam imagens do Presidente, Jair Bolsonaro, a passear de mota, depois de ter testado positivo pela terceira vez à Covid-19.

As fotografias terão sido tiradas no mesmo dia em que o Brasil registou o segundo maior número de casos de infeção desde o inicio do surto, quase 60 mil.

O presidente brasileiro aparece a conversar, sem máscara, com alguns funcionários de limpeza perto do Palácio da Alvorada, onde deveria estar em isolamento.

Mais tarde, nas redes sociais, voltou a defender o uso de hidroxicloroquina, ignorando a divulgação de um novo estudo que garante que o medicamento não tem efeitos antivirais nem na prevenção nem no tratamento do coronavírus.