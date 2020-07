Feto de oito meses morre infetado com Covid-19 no hospital Amadora-Sintra

O caso noticiado este sábado pelo jornal Expresso aconteceu há cerca de um mês, no final de junho, no Hospital Amadora Sintra. Uma biópsia pulmonar revelou que o feto de oito meses estava infectado com o novo coronavírus, apesar do resultado negativo na análise ao sangue.

A mãe não tinha sintomas e só descobriu que estava infectada quando foi testada no hospital. Chegou com uma ecografia externa em que eram visíveis problemas resultantes de uma infeção viral.

O feto morreu durante a realização de uma segunda ecografia.