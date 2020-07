1,5 milhões de portugueses correm risco de doença severa se forem infetados com Covid-19

Mais de 1,5 milhões de portugueses correm um risco elevado de doença severa se forem infetados com o novo coronavírus.

Os autores do estudo consideram que a metodologia foi restritiva, uma vez que apenas tiveram em conta os portugueses com mais de 65 anos que no último Inquérito Nacional de Saúde revelaram contrair uma as cinco doenças crónicas, habitualmente consideradas um fator de risco para a Covid-19.

As doenças crónicas tidas em conta foram:

Hipertensão;

Diabetes;

Doença pulmonar obstrutiva crónica;

Doença cardiovascular;

Cerebrovascular.

Os resultados revelaram que cerca de 15% - 1,560 milhões de pessoas - possam estar em elevado risco de complicações devido à Covid-19 por causa da idade e das condições crónicas pré-existentes.

Se a análise fosse menos restritiva e contabilizasse toda a população idosa com mais de 65 anos, e não apenas os idosos com uma das cinco doenças crónicas - os resultados indicariam que quase 3,7 milhões de portugueses correriam o risco de complicações em caso de infeção pelo novo coronavírus.

A importância de desfasar a Covid-19

A diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, Carla Nunes, - e autora do estudo que revela que mais de 1,5 milhões de portugueses correm risco elevado de doença severa caso contraiam Covid-19 - lembra a importância de desfasar as infeções.

Chama a atenção, sobretudo, para os mais jovens, que mesmo não pertencendo a grupos de risco podem ter complicações graves se forem infetados.

Mais duas mortes e 135 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.719 mortes e 50.299 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.717 para 1.719, mais dois em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 50.164 para 50.299, mais 135, o que representa um aumento de 0,3%.

Há 414 doentes internados, mais 11 em relação a ontem. 45 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três face a domingo.

O número de casos recuperados subiu de 35.217 para 35.375, mais 158 em relação a domingo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de Covid-19, totaliza hoje 25.549, mais 101 casos do que na véspera.