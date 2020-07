Vários países asiáticos estão a registar novos surtos do novo coronavírus e a dar passos atrás no desconfinamento.

Em Hong Kong, os restaurantes voltam a encerrar e estão proibidos os encontros com mais de duas pessoas. As autoridades da cidade falam numa situação extraordinariamente grave.

As autoridades sanitárias consideraram que os cidadãos relaxaram no cumprimento das medidas de segurança e anunciam um sério recuo no processo de desconfinamento.