DGS mantém orientações para as grávidas sobre a Covid-19

A Direção-Geral da Saúde não vê razões para alterar as recomendações às grávidas nesta fase da pandemia provocada pelo novo coronavírus, após um bebé ser infetado com Covid-19 durante a gestação no hospital Amadora-Sintra.

Graça Freitas lembrou que este é um caso raro que está a ser investigado e deixa uma mensagem de confiança às grávidas.