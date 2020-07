Neste momento a Índia é o pais do continente asiático mais afetado pela pandemia da Covid-19. Com mais de 1 milhão e 400 mil pessoas infetadas é o terceiro país do mundo com mais casos.

Este aumento obrigou o Governo a aumentar o número de centro de testagem, tendo também criado grupos que realizam os teste no domicílio.

No Vietname há voos especiais para retirar 80 mil pessoas de Da Nang. Região turística onde foi detetado um surto de Covid-19.