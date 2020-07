Lojas de rua e centros comerciais com quebra de 40,2% nas vendas

As lojas de rua e centros comerciais tiveram uma quebra de 40,2% nas vendas das últimas oito semanas. Os dados são da Associação de Marcas de Retalho e Restauração e são em comparação com o mesmo período do ano passado

Na semana passada, Lisboa teve uma quebra de 41,8%, mais do que a diminuição de 33,2% verificada no resto do país.

A Associação olha para estes números com preocupação, numa fase em que seria de esperar uma recuperação clara, verificam-se fortes perdas nas lojas de todo o país e pede que a região de Lisboa deixe de ter horários reduzidos.

