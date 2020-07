DGS garante que Madeira tem "autoridades próprias" para implemtar uso obrigatório de máscara

A diretora-geral da Saúde reiterou hoje que se mantêm as recomendações sobre o uso de máscaras no continente, lembrando que a Madeira, onde foi decretado o seu uso na rua, tem autoridades de saúde próprias.

Graça Freitas respondia desta forma a questões colocadas na conferência de imprensa sobre a pandemia relativamente ao uso obrigatório de máscaras a partir de 1 de agosto na Madeira, a primeira região do país a decretar esta medida.

Lembrou que a Direção-Geral da Saúde é a autoridade de saúde nacional para o continente e que "as regiões autónomas têm uma dinâmica própria, no que diz respeito às autoridades de saúde".

"Obviamente que as normas, as orientações (da DGS) podem ser utilizadas em todo o território português, mas as regiões autónomas têm autoridades de saúde próprias", frisou.

Uso de máscara obrigatório na Madeira. Multas podem chegar aos 30 euros

Graça Freitas sublinhou ainda que, em termos de orientações nesta matéria, a DGS tem acompanhado "não só a própria evolução da pandemia em Portugal como também a evolução do que foi sendo o conhecimento nesta matéria".

"Nós nunca tivemos nenhum problema, mas rigorosamente nenhum em fazer alterações às decisões que tomamos num determinado dia em função da evidência que venha a surgir noutra altura, foi por esse motivo que fizemos várias orientações sobre máscaras", sustentou.

Graça Freitas recordou que as máscaras fazem parte de um "pacote de proteção", que implica a distância física, lavagem das mãos e superfícies e a etiqueta respiratória, e que as decisões tomadas se baseiam em orientações dos peritos nacionais em controlo da infeção e da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças.

De momento não haverá alterações relativamente ao uso de máscara no Continente

É neste contexto que, "à data, a recomendação para a utilização das máscaras é em determinadas circunstâncias", nomeadamente num ambiente fechado em que não é possível garantir a distância física ou em ambientes em que exista risco porque estão muitas pessoas, apesar de estarem distantes, ou porque têm temperatura ou humidade ideal para o vírus.

"Portanto, estamos abertos à ciência ao que disserem os peritos e as organizações internacionais e nacionais e de momento mantêm-se as nossas recomendações" em relação às máscaras que devem ser "bem utilizadas", cobrindo o nariz e a boca.

Graça Freitas aconselhou ainda a quem esteja a pensar fazer uma viagem, por qualquer motivo, antes de o fazer se informe dos requisitos que têm no local de destino e que se prepare, de acordo com isso, e que tome a decisão se quer ou não viajar nessas circunstâncias.

Questionada na conferência sobre a questão da Galiza, que colocou Portugal entre vários países cujos viajante têm de comunicar a sua presença, a secretária de Estado-Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, afirmou que é uma medida que está a ser acompanhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Jamila Madeira adiantou que é "uma medida preventiva" numa lógica de, em caso de ser sinalizado algum caso positivo, poder rapidamente identificar as pessoas que estiveram próximo e em contacto.

Portugal contabiliza pelo menos 1.725 mortos associados à Covid-19 em 50.613 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).