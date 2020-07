Futebolista do Sevilha testa positivo à Covid-19

Um futebolista do Sevilha testou positivo à covid-19, informou esta quarta-feira o clube, do qual ainda faz parte o avançado português Rony Lopes, que a imprensa indica estar a caminho dos franceses do Nice.

Em comunicado publicado na sua página, o Sevilha revela ter um caso positivo no plantel principal, que foi testado no domingo, juntamente com a equipa técnica, liderada por Julen Lopetegui, e restante 'staff'.

"O jogador está assintomático, em bom estado de saúde e isolado na sua residência", acrescentou o clube espanhol, informando que a situação foi comunicada às autoridades desportivas e sanitárias, e que os treinos foram suspensos, para desinfeção das instalações.

Face a este caso, o clube realizou novos testes e na quinta-feira, dia em que prevê retomar os treinos, espera ter novos resultados.

O Sevilha terminou a Liga em quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, mas em agosto tem ainda a discussão da Liga Europa, reformulada e adiada desde março devido à covid-19, com a equipa a discutir em 6 de agosto, a uma única mão, os oitavos de final frente à Roma, de Paulo Fonseca.