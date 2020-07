Madeira regista novo caso de Covid-19

A Madeira registou hoje um novo caso de Covid-19 e assinalou dois suspeitos, elevando o número de ativos para nove, indicou o Instituto de Administração de Saúde (IASAÚDE), sublinhando que as três situações foram identificadas no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

"Hoje há mais um caso positivo a reportar. Trata-se de um viajante que foi testado no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira", refere a entidade em comunicado, esclarecendo que os dois casos suspeitos foram também detetados no mesmo local.