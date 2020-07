Espanha perdeu mais de um milhão de empregos no segundo trimestre devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, os setores de Serviço e Turismo foram os mais afetados.

A taxa de desemprego subiu de 14,4% no primeiro trimestre para 15,3% no período entre abril e junho. Um total de 3,4 milhões de desempregados.

O INE justifica os resultados obtidos com o confinamento e as medidas de restrição decretadas no país.