Pedidos de ajuda alimentar disparam no Algarve

O Algarve é uma das regiões do país mais afetadas pelo desemprego, que mais do que triplicou em maio face ao mesmo período do ano passado.

Os pedidos de ajuda alimentar dispararam na região, com a pandemia provocada pelo novo coronavírus a agravar necessidades e a empurrar famílias da classe média para ajuda de emergência.