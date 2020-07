Brasil reabre fronteiras áereas para estrangeiros

O Brasil reabriu na quarta-feira suas fronteiras aos estrangeiros que chegam ao país de avião, de acordo com um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU), uma medida que visa recuperar o setor do turismo devastado pela pandemia.

O decreto estende a proibição de entrada de estrangeiros que chegam por terra ou por mar por 30 dias, mas indica que "a chegada de estrangeiros por via aérea não será mais proibida".

Os visitantes estrangeiros que permanecerão 90 dias ou menos no país terão, no entanto, de provar que estão cobertos por seguro de saúde durante a sua estada no país.

O Brasil, que tem uma população de mais de 210 milhões de habitantes, fechou suas fronteiras aéreas para viajantes estrangeiros em 30 de março, quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao país.

Embora o maior país da América do Sul tenha reaberto suas fronteiras, os cidadãos brasileiros que estão no país continuam proibidos de viajar para os Estados Unidos e a União Europeia.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 2,5 milhões de casos e 90.134 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.727 mortes e 50.868 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.725 para 1.727, mais dois em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 50.613 para 50.868, mais 255, o que representa um aumento de 0,5%.

Há 403 doentes internados, o mesmo número em relação a ontem. 42 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face a quarta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 35.875 para 36.140, mais 265.

Mais de 667 mil mortos e 17 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de pelo menos 667.361 pessoas e infetou mais de 17.053.650 em todo o mundo, segundo o balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) às 11:00 de hoje

Há apelo menos 9.759.200 pessoas consideradas curadas.

Países mais atingidos

O balanço indica ainda que, na quarta-feira, foram registadas 6.687 mortes e 285.318 novos casos no mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos balanços foram o Brasil, com 1.595 óbitos, os Estados Unidos (1.267) e a Índia (775).

Estados Unidos, com 150.716 óbitos em 4.427.493 casos

Brasil, com 90.134 mortes em 2.552.265 casos,

Reino Unido, com 45.961 mortes (301.455 casos)

México, com 45.361 mortes (408.449 casos)

Itália, com 35.129 mortes (246.776 casos).

Entre os países mais duramente atingidos, a Bélgica é aquele que tem o maior número de óbitos em relação à sua população, com 85 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (68), Espanha (61), Itália (58) e Perú (57).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabiliza oficialmente um total de 84.165 casos, (105 novos casos nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortes e 78.957 recuperados.

A Europa totalizava, às 11:00 de hoje, 209.358 mortes para 3.135.632 casos, a América Latina e Caraíbas 191.827 mortes (4.632.894 casos), os Estados Unidos e Canadá 159.664 óbitos (4.542.739 casos), a Ásia 60.775 mortes (2.697.189 casos), o Médio Oriente 26.666 óbitos (1.134.152 casos), África 18.851 mortes (893.051 casos) e a Oceania 220 mortes para 17.994 casos do novo coronavírus.

