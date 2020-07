Fenprof sublinha receio dos pais em relação ao próximo ano letivo

A Fenprof diz que está a ser inundada com as dúvidas e queixas de pais, professores e funcionários das escolas sobre o próximo ano letivo.

Mário Nogueira aponta vários problemas em tempo de pandemia, que pode agravar a falta de professores nas escolas e a transferência de alunos do público para o privado.

O quebra-cabeças para as escolas cumprirem as regras de segurança no regresso às aulas

A cerca de mês e meio do início do próximo ano letivo, as escolas planeam o regresso a um regime presencial com reforço da segurança.

As orientações do Ministério da Educação obrigam à reorganização dos alunos nas salas, nos espaços exteriores e permitem turnos de meio dia.