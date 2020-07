Surto de Covid-19 em fábrica de Tomar chegou à comunidade 

O número de casos de Covid-19 numa fábrica de transformação de carnes em Tomar subiu para 71, depois da realização de mais de 300 testes.

A fábrica reabriu na quarta-feira a meio gás, depois de dois processos de desinfeção. Os trabalhadores com Covid-19 estão assintomáticos e a recuperar em casa. No entanto, 14 funcionários migrantes foram transferidos para a Base do Alfeite por não terem condições para cumprir o isolamento social em casa.

O foco começou na fábrica e alastrou à comunicado, quando o filho de um dos trabalhadores contraiu a doença, obrigando ao encerramento do jardim escolar e à testagem e quarentena de quem contactou com a criança. Os resultados deram todos negativo.