Covid-19 no Reino Unido: Novas restrições impostas no norte de Inglaterra

O Reino Unido vai voltar a impôr restrições no norte de Inglaterra, após o aumento de novos casos de Covid-19 nas cidades de Manchester, Lancashire e Yorkshire.

Em declarações à estação britânica de televisão Sky News, o ministro da Saúde, Matt Hancock, justificou as restrições com a necessidade de agir rapidamente para conter o coronavírus no norte de Inglaterra.

A autarquia de Manchester apoia as restrições mas pediu mais esclarecimentos ao Governo de britânico sobre as medidas agora impostas nestes três condados britânicos.

As restrições não impedem idas a restaurantes ou bares mas os ajuntamentos estão limitados aos membros da mesma família.

No último balanço, o Reino Unido registou 38 mortes e 846 novas infeções. Ao todo contam-se já quase 46 mil mortes no Reino Unido.