Estudos apontam que testagem e rastreio de contactos são essenciais para abertura de escolas

O reforço dos programas de testagem e de rastreio de contactos são essenciais para a reabertura das escolas de forma segura durante a pandemia de covid-19, apontam dois estudos publicados esta segunda-feira pela revista científica Lancet.

A revista The Lancet Child & Adolescent Health publicou dois estudos sobre a transmissão do novo coronavírus em ambiente escolar, apontando ambas para a importância de medidas de controlo epidemiológico.

Uma das investigações, um estudo de modelagem realizado pelo Colégio Universitário de Londres e a Escola de Higiene e Medicina Tropical, sugere que a reabertura das escolas no Reino Unido deve ser acompanhada de uma estratégia ampla de testagem, rastreio e isolamento, de forma a evitar uma segunda vaga da pandemia.

Neste estudo, os investigadores desenharam seis cenários para o arranque do próximo ano, incluindo situações de ensino presencial e misto e diferentes níveis de testagem, estimando o número de novas infeções e o índice de transmissão para cada cenário.

Segundo os resultados, se entre 59% e 87% das pessoas sintomáticas forem testadas e se houver um rastreio de contactos e medidas de isolamento eficazes, o Reino Unido consegue evitar uma eventual segunda vaga, mesmo reabrindo as escolas.

No entanto, se este reforço não acontecer, os investigadores estimam um novo pico da curva epidemiológica já em dezembro, se todos os alunos regressarem simultaneamente às aulas presenciais, ou em fevereiro de 2021, num cenário de regime misto.

"O nosso modelo analisou os efeitos da reabertura das escolas a par de um aliviar das restrições em toda a sociedade", ressalvou uma das principais autoras do estudo Jasmina Panovska-Griffiths, do Colégio Universitário de Londres.Segundo a investigadora, os resultados refletem, por isso, um desconfinamento mais amplo e não os efeitos da transmissão apenas no espaço escolar, sugerindo que uma estratégia eficaz oferece uma alternativa viável ao confinamento intermitente e ao encerramento de escolas para controlar a propagação da pandemia.