Portugal em conversações com o Reino Unido sobre corredores aéreos

Portugal está em conversações com o Reino Unido para integrar a lista de corredores aéreos do país. A revelação foi feita pela secretária de Estado do Turismo em Portugal numa entrevista à Bloomberg.

Rita Marques diz que o isolamento não é uma verdadeira solução e por isso defende que as pessoas devem ser testadas.

Caso haja acordo, os portugueses que viagem para território britânico já não terão de fazer quarentena, tal como os britânicos que viajem para Portugal.

Emigrantes no Reino Unido preferem não visitar Portugal

A quarentena obrigatória imposta pelo governo britânico para quem entrar no país está a levar muitos emigrantes a optar por não visitar Portugal neste verão. As saudades de quem não vê os filhos há vários meses apertam ainda mais.

Reino Unido. Período de isolamento para infetados aumenta para 10 dias

No Reino Unido, as pessoas com sintomas de infeção de Covid-19 devem ficar isoladas durante 10 dias, em vez dos sete até agora aconselhados, determinaram na quinta-feira as autoridades britânicas.

O aumento do período de isolamento em três dias para pessoas com tosse contínua, temperatura alta ou perda de paladar e olfato passa assim a estar alinhado com as orientações da OMS anunciadas no início de junho.

A mudança é resultado de estudos que concluíram que o vírus pode ser transmitido mais tarde após a infeção do que se pensava e que o risco de contágio diminui após cerca de 10 dias.