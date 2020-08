Na Europa, a Alemanha vai começar a testar, no final desta semana, os passageiros oriundos de 130 países com mais infeções do novo coronavírus.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde diz que talvez nunca venha a existir uma "bala de prata" para a Covid-19.

A Rússia diz o contrário. Garante que dentro de um mês terá a vacina do Instituto Gamaleya em produção e que espera ter milhões de doses no mercado no próximo ano.