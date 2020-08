Oito idosos de lar no Porto estão internados com Covid-19

Subiu para oito o número de utentes da Residência Sénior Montepio do Porto internados no hospital com Covid-19, mais quatro do que ontem.

No total, 44 pessoas estão infetadas, das quais 34 utentes e 10 profissionais,

