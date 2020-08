Covid-19: Assintomáticos podem ter tanta carga viral como doentes com sintomas

Um estudo sul-coreano revelou que pessoas infetadas com o novo coronavírus assintomáticas podem ter tanta carga viral como os doentes com sintomas.

Com base nestas conclusões, os assintomáticos podem ser responsáveis por uma percentagem considerável de infeções. Porém, os investigadores não conseguem precisar quantas pessoas foram transmissoras do vírus, como explica a BBC.

Para este estudo foram monitorizadas pessoas com teste à Covid-19 positivo, que permitiram que investigadores analisassem de forma regular a carga viral que continham nas zaragatoas.

Neste estudo participaram 303 pacientes, 110 assintomáticos e 193 com sintomas. Ao todo foram feitas 1.886 análises (567 em pessoas assintomáticas e 1319 em pessoas com sintomas) que indicam que quem não tinha sintomas, na altura do teste, têm a mesma quantidade viral que as pessoas com sintomas.

Em teoria as pessoas com a mesma carga viral, têm a mesma probabilidade de transmitir o vírus. No entanto, os investigadores explicam que se uma pessoa não tiver sintomas, tem menos probabilidade de ter tosse seca, por exemplo, logo pode-se evitar o contágio por gotículas com o vírus.

Os investigadores concluem que os doentes assintomáticos pode ser um fator-chave na transmissão comunitária, e por isso entendem ser crucial o isolamento de pacientes sem sintomas.

Segundo Andrew Preston, investigador da Universidade de Bath, o risco de contrair a Covid-19 depende de uma série de fatores, como a velocidade a que a pessoa infetada respira, a proximidade, o tempo de convivência e o ambiente em que estão.

O estudo permitiu ainda concluir que quem está assintomático pode estar doente por períodos de tempo consideráveis, embora o tempo de recuperação seja mais curto do que o tempo de quem tem sintomas. Em média um assintomático levou 17 dias a ficar curado, enquanto um doente com sintomas levou 19,5 dias a estar recuperado.