África com mais de 22.900 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas

O número de mortes por covid-19 é hoje de 22.903 em África, continente com mais de um milhão de infetados pela doença, que afeta sobretudo as regiões Austral e do Norte, segundo os dados oficiais mais recentes.

O continente contabilizava hoje 22.903 mortes causadas pelo novo coronavírus, num universo de 1.034.931 de infetados, tendo o número de pessoas declaradas como recuperadas da doença subido para 720.775, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países membros desta organização.?????

O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 581.734 infetados e 10.841 vítimas mortais.

Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 553.188 infetados e 10.210 mortos.

A região da África do Norte, a segunda mais afetada pela pandemia, tem agora 174.727 infetados e 7.070 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 139.169 e o de vítimas mortais para 2.067.

Na região da África Oriental, registam-se 89.005 casos e 1.971 mortos e na região da África Central são contabilizados hoje 50,296 casos de infeção e 955 óbitos.

No sábado, à África Central tinha sido atribuído um número superior de infetados, de 51.269 pessoas com a doença covid-19, por terem sido divulgados números incorretos relativamente aos Camarões, hoje corrigidos, explicou o África CDC.

Este país é o mais atingido pela doença na África Central, com 17.586 infetados, 393 mortos e 16.060 pessoas declaradas recuperadas.

O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 95.314 infetados e 4.992 óbitos, seguindo-se a Argélia, que conta hoje com 34.137 casos e 1.280 vítimas mortais.

Entre os cinco países mais afetados, estão também a Nigéria, que regista 46.140 infetados e 942 óbitos, e o Sudão, com 11.894 casos (o mesmo número reportado no sábado) e 773 vítimas mortais.

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem hoje 2.835 casos e 32 mortos), seguindo-se a Guiné-Bissau (2.050 casos e 29 mortos), Moçambique (2.241 casos e 16 mortos), Angola (1.572 infetados e 70 mortos) e São Tomé e Príncipe (878 casos e 15 mortos).

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 4.821 infetados e 83 óbitos.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África Subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

Covid-19 matou 722 mil pessoas e infetou mais de 19,4 milhões

A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 721.902 pessoas e infetou mais de 19.419.370 em todo o mundo desde que o vírus foi detetado na China, em dezembro, refere o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) com base em dados oficiais.

Países mais atingidos

Estados Unidos com 161.358 mortes em 4.942.008 infetados

Brasil, com 99.572 mortos em 2.962.442 casos,

México com 51.311 mortes (469.407),

Reino Unido (46.511 mortos em 309.005 casos)

Índia (42.518 mortes entre 2.088.611 infetados).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) regista oficialmente um total de 84.596 casos (31 nas últimas 24 horas), entre os quais 4.634 mortos (0 entre sexta-feira e hoje), e 79.123 recuperados.



A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje às 11:00 TMG 215.859 mortos em 5.412.752 casos, a Europa 212.794 mortos (3.324.721 casos), os Estados Unidos e o Canadá 170.362 mortes (5.060.783 infetados), a Ásia 70.515 mortos (3.347.655 casos), o Médio Oriente 29.570 mortes (1.228.429 infetados), a África 22.491 mortos (1.022.418 casos) e a Oceânia 311 mortos (22.618 infetados).

Links úteis