Lusodescendentes detidas por darem festa durante a quarentena na Venezuela

A polícia venezuelana deteve 22 jovens, entre eles duas lusodescendentes de 19 e 20 anos, por violarem a quarentena preventiva da covid-19 e realizar uma festa em Altamira, município de Chacao, no leste de Caracas, anunciaram este domingo as autoridades municipais.

A detenção teve lugar sábado e os detidos são acusados de violar o decreto de Estado de Alarme que vigora no país desde março último e que proíbe a realização de festas, reuniões ou aglomerações e que impõe o uso obrigatório de máscara de distanciamento social preventivo da covid-19.

"Recebemos inúmeros telefonemas de vizinhos da zona informando que estavam havia uma festa no 'penthouse' (último piso) do edifício Helena. Quando fomos lá constatamos que havia 25 pessoas dentro do apartamento, a consumir bebidas alcoólicas e violando totalmente as medidas radicais de quarentena e segurança", disse o presidente da câmara municipal aos jornalistas.