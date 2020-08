Metade dos surtos de Covid-19 no centro do país têm origem familiar

Portugal tem 164 surtos ativos de covid-19, avançou esta segunda-feira o subdiretor-geral da Saúde, indicando que alguns têm origem em contágios entre membros da mesma família.

"A situação dos surtos e a transmissão da doença alteraram-se", declarou Rui Portugal na conferência de imprensa regular para atualização de informação sobre a pandemia.

Na região Centro, por exemplo, metade dos 10 surtos ativos têm "origem familiar", o que se deverá a coabitações em período de férias.

"Já não é uma questão de trabalho ou social", o contágio decorre do "convívio entre coabitantes entre eles, como família", afirmou o responsável da DGS.

Rui Portugal alertou que "não é por ser família" que alguém está livre de transmitir ou ser contagiado.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há 84 surtos ativos, na região Norte 41, na região do Alentejo 13 e no Algarve 16.

