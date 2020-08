Durante duas semanas vão estar suspensas as visitas a lares de idosos e a Unidades de Cuidados Integrados em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim, na sequência de uma decisão tomada pelo delegado de saúde da região.

Nestes concelhos do ditrito do Porto, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, aumentaram os casos de covid-19. Só na última semana os dois municípios registaram mais 90 casos - 61 em Vila do Conde e 29 na Póvoa.