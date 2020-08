Jair Bolsonaro afirma ser a "prova viva" da eficácia da cloroquina

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou hoje ser a "prova viva" da eficácia do cloroquina contra a Covid-19, fármaco sem comprovação científica na cura da doença, e que disse ter tomado quando esteve infetado.

"Sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil. Caso tivessem sido tratadas desde o início com esse medicamento, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Aqueles que criticaram a cloroquina não apresentaram alternativas", declarou Jair Bolsonaro, num evento público realizado em Belém, capital do estado do Pará.