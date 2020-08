OMS diz que comida não é fonte de contágio do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde explicou esta quinta-feira que não há provas de que o coronavírus seja transmitido através dos alimentos. Isto depois da China ter encontrado traços do coronavírus em asas de frango importadas do Brasil.

Apesar da garantia, a OMS sublinha que é importante cozinhar os alimentos devidamente.

Quem entrou em contacto com o frango testou negativo

Os traços foram detetados na superfície de uma amostra, após a realização de testes de ácido nucleico. Todo o pessoal das alfândegas que entrou em contacto com as asas de frango oriundas do Brasil foi submetido a testes, que deram negativo.

Os lotes do produto contaminado que tinham sido já comercializados foram, entretanto, encontrados e confiscados pelas autoridades.

