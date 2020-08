Surtos de Covid-19 em lares de Sintra e Torres Vedras

É o mais recente foco de infeção em lares a preocupar as autoridades de saúde. No lar do pessoal da TAP, em Sintra, surgiram 55 casos positivos. Entretanto em Torres Vedras, no surto que foi detetado no inicio do mês no Lar Nossa Senhora da Luz, o número de casos confirmados subiu para 86, após terem surgido mais 10 testes positivos.