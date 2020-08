Jerónimo de Sousa diz que a Festa do Avante! é "necessária para dar esperança"

O secretário-geral do PCP diz que a Festa do Avante! não se faz por questões financeiras do partido mas sim para dar um sinal de esperança e convivência em segurança em tempos de pandemia.



Ontem, no Algarve, Jerónimo de Sousa voltou a garantir que o evento vai realizar-se conforme as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde.