Norte com mais novos casos de covid-19 do que Lisboa. O que pode explicar a inversão dos números

Nas últimas 24 horas Portugal registou mais 121 casos de covid-19. Pela primeira vez em vários meses, o Norte voltou a ultrapassar a região de Lisboa e Vale do Tejo no número de novas infeções diárias.

De acordo com Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, alguns surtos podem explicar estes número. Referiu ainda que não se podem tirar conclusões tão objetivas e que a região do Norte tem mais cidadãos do que Lisboa e Vale do Tejo.

O QUE PODEMOS ESPERAR DA SEGUNDA VAGA

Mesmo depois de vários meses a discutir e a esclarecer questões relacionadas com a Covid-19, as novas informações que vão chegando necessitam de uma elucidação. Neste momento, exitem oito vacinas na fase III dos ensaios clínicos - a última fase antes da distribuição e administração, que testa a segurança e a eficácia da vacina.

A vacina anunciada pela Rússia, que vai ser produzida em setembro e vai começar a ser administrada em janeiro de 2021, não passou por esta fase, nem tão pouco convenceu a comunidade científica, inclusive a da Rússia.

A análise de Pedro Simas, virologista do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, e de Vera Lúcia Arreigoso, jornalista do semanário Expresso: