Alguns estados norte-americanos só admitem voto por correio nas presidenciais

Os Estados Unidos têm mais de 170 mil mortes e 5 milhões e meio de infetados.

Com a pandemia incontrolável, há estados que decidiram o voto por correspondência nas presidenciais de novembro.

Donald Trump está contra o sistema e os democratas acusam o presidente de tentar manipular os serviços postais.

Eleições nos EUA. País "perigosamente perto de uma situação tipo república das bananas"

"As pessoas receiam que o caos que Donald Trump gerou em redor do voto por correspondência venha a pôr em causa as eleições" nos Estados Unidos, começou por referir Luís Costa Ribas.

Esta questão "deixa os EUA perigosamente perto de uma situação tipo república das bananas em que não se consegue organizar umas eleições e porque não há um esforço organizado e dirigido a nível nacional para que a eleição ocorra o melhor possível".

"Em março ou abril, Trump disse ao canal Fox News que no dia em que todos os cidadãos puderem votar, os republicanos nunca mais ganham as eleições. Esta é que é a fonte de todos os problemas".

Nos EUA, a maior parte das pessoas que administra as eleições nas mesas de voto e nas secções de votos são pessoas que se inscrevem e que "normalmente são idosas, porque as eleições decorrem a uma terça-feira e não é feriado", o que quer dizer que há menos candidatos a trabalhar este ano, porque os mais idosos são os que têm mais medo de ser infetados pelo novo coronavírus.

"Mesmo que as pessoas não tenham medo de votar presencialmente, vai haver possivelmente muito menos mesas de voto", concluiu o correspondente da SIC.

Trump diz que votação por correspondência é "uma coisa muito perigosa"

Donald Trump diz que o voto universal por correspondência é meio caminho andado para a fraude eleitoral, considerando-o "uma coisa muito perigosa".

As declarações do Presidente dos Estados Unidos surgem depois de ser acusado pelos democratas de retirar o financiamento ao serviço postal norte-americano.

O Partido Democrata acredita que o serviço postal possa falhar de propósito para manter o atual Presidente no poder.

O voto por correspondência está previsto em alguns estados norte-americanos, nas próximas eleições de novembro, devido à pandemia da Covid-19.