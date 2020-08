Vietto e Battaglia infetados com Covid-19

Luciano Vietto e Rodrigo Bataglia, jogadores do Sporting CP, estão infetados com o novo coronavírus, avança a edição do jornal Record desta segunda-feira.

Segundo a publicação, os futebolistas argentinos "contraíram o vírus em Espanhya, onde passaram parte das férias" e encontram-se assintomáticos.

Os dois jogadores vão cumprir o período de "isolamento nas respetivas habitações", falhando assim o início dos trabalhos do clube, que arrancam esta segunda-feira, na Academia do Sporting, em Alcochete.