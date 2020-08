Covid-19 em Mora. Origem do surto terá sido um casal infetado em Espanha

O número de pessoas infetadas com Covid-19 na vila alentejana de Mora subiu esta terça-feira para 46, mais quatro do que na segunda-feira.

As autoridades de saúde ainda não identificaram a origem do surto e as cadeias de transmissão, mas acreditam que terá começado com um casal infetado em Espanha e que de forma consciente não terá cumprido o isolamento obrigatório.

Os testes continuam e quase 200 pessoas foram notificadas para serem testadas. O Sindicato Independente dos Médicos pede testes para toda a população.

A autarquia ativou o Plano Municipal de Emergência e fechou quase todos os serviços de atendimento ao público. Na vila alentejana de Mora, as ruas estão desertas e a população confinada em casa.

Este surto surgiu no dia 9 deste mês, quando foram confirmados os primeiros três casos positivos na comunidade, número que foi subindo, todos os dias, à medida que foram sendo testados os contactos de pessoas infetadas.