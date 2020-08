Governo anuncia investimento de 110 milhões de euros para o setor social

O Governo lançou esta quarta-feira o lançamento do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) 3.0 - " a terceira geração do PARES" - e assinou um compromisso de parceria para Reforço Excecional dos Serviços Sociais e de Saúde.

Na cerimónia, que contou com a presença do primeiro-ministro António Costa e da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, foi anunciado um investimento de 110 milhões de euros para o alargamento da rede de equipamentos, requalificação e melhoria da capacidade coletiva. A resposta social vai ter como prioridade o apoio a idosos, creches e apoio à deficiência.

O Executivo quer também colocar 15 mil trabalhadores em instituições do setor social, de modo a responder às exigências da pandemia, até ao final do ano.

A ministra garantiu ainda que esta resposta de emergência "não esgota" o horizonte de atuação do Governo.

Depois das palavras da ministra, António Costa subiu ao púlpito para admitir que "não é possível que não haja falhas", garantindo que é com essas "fahas que aprendemos".

O primeiro-ministro quis ainda deixar um recado: não aceita a forma como têm vindo a ser crucificados na praça pública "de forma tão injusta" aqueles que dão o seu melhor.